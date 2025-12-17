Más de 5 mil propuestas fueron sistematizadas por la Comisión Promotora Nacional de la Constituyente Obrera

Ciudad MCY.-El ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate, este martes dio la bienvenida al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un nuevo encuentro con la clase obrera del país con un balance general para anunciar que durante el proceso constituyentista fueron recibidas miles de propuestas que fortalecerán al sector.

«Más de 5 mil propuestas fueron sistematizadas primero y sintetizadas después y llegaron aquí. Propuestas en cada uno, como usted nos planteaba, de los motores de la Agenda Económica Bolivariana. Propuestas productivas, sector por sector, que están contenidas en las proposiciones, incluso, en documentos que ya hemos estado elaborando y que culminamos hoy, Presidente», detalló el Ministro del Trabajo.

Piñate, en el Teatro Teresa Carreño acompañado por trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores productivos, dio a conocer que la Comisión Promotora Nacional de la Constituyente Obrera también logró elegir 66 mil 313 voceros y voceras principales y la misma cantidad de voceros suplentes, desde el 23 de octubre hasta la presente fecha.

«Quienes están aquí, son expresión, hermano Presidente, de la democracia obrera, de la democracia de base, de la democracia directa. Fueron elegidos con los métodos de la clase obrera en asambleas de base, en cada una de las entidades», destacó ante el Mandatario Nacional.

En resistencia absoluta, tras las constantes amenazas imperialistas, el ministro Piñate declaró que la clase obrera del país cuenta con un plan que les ha permitido adecuarse y debatir sobre los cambios que se han producido en el mundo laboral, debido a los avances en materia tecnológica, en economía digital, en inteligencia artificial, en biotecnología, en Big Data y en Robótica, entre otros temas, que impactan de manera importante el actual desempeño del trabajo.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA