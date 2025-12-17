Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Más de 5 mil propuestas fueron sistematizadas por la Comisión Promotora Nacional de la Constituyente Obrera

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 16, 2025

Ciudad MCY.-El ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate, este martes dio la bienvenida al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un nuevo encuentro con la clase obrera del país con un balance general para anunciar que durante el proceso constituyentista fueron recibidas miles de propuestas que fortalecerán al sector.

«Más de 5 mil propuestas fueron sistematizadas primero y sintetizadas después y llegaron aquí. Propuestas en cada uno, como usted nos planteaba, de los motores de la Agenda Económica Bolivariana. Propuestas productivas, sector por sector, que están contenidas en las proposiciones, incluso, en documentos que ya hemos estado elaborando y que culminamos hoy, Presidente», detalló el Ministro del Trabajo.

Piñate, en el Teatro Teresa Carreño acompañado por trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores productivos, dio a conocer que la Comisión Promotora Nacional de la Constituyente Obrera también logró elegir 66 mil 313 voceros y voceras principales y la misma cantidad de voceros suplentes, desde el 23 de octubre hasta la presente fecha.

«Quienes están aquí, son expresión, hermano Presidente, de la democracia obrera, de la democracia de base, de la democracia directa. Fueron elegidos con los métodos de la clase obrera en asambleas de base, en cada una de las entidades», destacó ante el Mandatario Nacional.

En resistencia absoluta, tras las constantes amenazas imperialistas, el ministro Piñate declaró que la clase obrera del país cuenta con un plan que les ha permitido adecuarse y debatir sobre los cambios que se han producido en el mundo laboral, debido a los avances en materia tecnológica, en economía digital, en inteligencia artificial, en biotecnología, en Big Data y en Robótica, entre otros temas, que impactan de manera importante el actual desempeño del trabajo.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Aprueban propuestas de la clase obrera para el fortalecimiento económico del país

16 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Imperio norteamericano reedita contra Maduro el mismo ataque que sufrió Bolívar

16 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela repudia amenaza militar de Trump y reafirma su soberanía por el libre comercio

16 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidente Maduro instó a consolidar el Proceso Popular Constituyente originario del país y de la clase obrera

16 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez