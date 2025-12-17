Corredor de la Aragüeñidad benefició a más de 600 personas en Lamas

Esta iniciativa, que se desplegó en siete municipios del estado, culmina su fase 2025 en Lamas y proyecta un nuevo ciclo a partir de 2026

CIUDAD MCY.- El Corredor de la Aragüeñidad llegó al municipio José Ángel Lamas, específicamente al sector Andrés Eloy Blanco, con una jornada social integral que benefició a más de 600 vecinos, demostrando una vez más la consolidación de la gestión humanista de la gobernadora Joana Sánchez, en un trabajo articulado con el alcalde del municipio José Ángel Lamas Tony García, a fin de impulsar políticas de paz, felicidad y atención directa a las comunidades.

La actividad ofreció a los santacrucenses servicio de medicina integral, atención odontológica, venta de alimentos navideños a través del Mercadito Vecinal, entrega de fe de vida, constancia de residencia, plan de inmunización (vacunación), asistencia animal a través de la Misión Nevado y la Feria de la Pintura a precios justos, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con los habitantes de esta importante jurisdicción de Aragua.

Ángel Bernal, enlace regional para la atención vecinal, destacó que este mega operativo se realizó siguiendo lineamientos del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, en el marco del Plan de las 7 Transformaciones logrando beneficiar a más de 600 habitantes.

“Estamos en Navidad, estamos en felicidad y estamos en paz”, expresó Bernal, subrayando la unión de esfuerzos institucionales, más allá de las diferencias políticas, en beneficio de la ciudadanía.

La jornada también incluyó el servicio de Alas Productivas, con venta de insumos para el plan hallaquero, atención odontológica a través de Corposalud y actividades culturales que reforzaron el espíritu decembrino.

Por su parte, Kelvin Castillo, Director General de la Alcaldía de Lamas, celebró la llegada del corredor y resaltó la gestión humanista del alcalde García, mencionando además la rehabilitación y encendido de la Plaza Bolívar y el embellecimiento de la Plaza Lamas, lugar donde se realizó una Misa de Aguinaldo como símbolo de unión y esperanza.

VOZ DEL PUEBLO

Dinora Hurtado, vecina del Barrio Andrés Eloy Blanco en Santa Cruz de Aragua, agradeció al presidente Nicolás Maduro, a la gobernadora Joana Sánchez y al alcalde Tony García por sus esfuerzos para mejorar la limpieza y el desagüe en la zona.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY