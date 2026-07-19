ABAE se desplegó en La Guaira para evaluar infraestructuras y suelos de La Guaira tras doblete sísmico

CIUDAD MCY.- La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) realiza un importante despliegue en el estado La Guaira, con aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) y radares ópticos para generar imágenes satelitales que permiten a especialistas de Protección Civil (PC) y del Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MINCYT), evaluar los suelos y las infraestructuras tras los terremotos.

La información la ofreció el titular de esta instancia ministerial, Yván Gil, en su cuenta de la red social Telegram, en la que indicó que estas labores permiten mitigar los riesgos en la fase de reconstrucción integral que impulsa el Gobierno Bolivariano, en un mensaje en sus redes sociales.

La información la divulgó tras la visita a la sede de la Agencia, “para conocer de cerca el gran trabajo, avances y proyecciones de esta institución clave en la tecnología espacial y el desarrollo de nuestra nación”.

En esa misma línea, comentó que el trabajo de la ABAE es vital para administrar los satélites de Venezuela y generan además datos geoespaciales aplicados a la agricultura, minería, seguridad y gestión de riesgos.

Gil agradeció la recepción y la valiosa información brindada por el presidente de la ABAE, coronel Adolfo Godoy Pernía; la directora ejecutiva, María Guarirapa, y la directora de Aplicaciones Espaciales (DAE), Verónica De Souza.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA