Ocumare Renace Gracias al Plan de Desarrollo Integral de las Costa

*Con estas acciones de trabajo integral orientadas por la gobernadora de Aragua Joana Sánchez, el eje costero se fortalece como punta de lanza económica de la entidad, para impulsar el turismo, la gastronomía y la cultura.*

CIUDAD MCY.- A propósito del plan de acción ejecutado durante los primeros 100 días de gestión, el gobierno regional, encabezado por la vocera del poder popular en la gobernación Joana Sánchez, avanza a pasos agigantados con el Plan de Desarrollo Integral de las Costas, donde más de 300 hombres y mujeres de diversas instituciones del estado se encuentran desplegados en el eje costero, llevando a cabo una serie de labores que buscan revitalizar y embellecer la región.

Estas acciones son parte de la agenda de transformación impulsada por la mandataria regional mediante el plan aragüeñidad 2025-2029, que cuenta con el respaldo del presidente Nicolás Maduro y en sintonía con el modelo de gestión del Buen Gobierno y el enfoque de las 7 Transformaciones (7T).

LIMPIEZA GENERAL, EMBELLECIMIENTO Y ARTE

Con el objetivo de brindar espacios hermoseados y agradables para los residentes y turistas, la Secretaría de optimización de servicios públicos y las cuadrillas de Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) se encuentran desplegadas en el casco histórico, casas, comercios, entrada al pueblo, orillas de las playas y el cementerio.

Los trabajadores realizan labores limpieza, desmalezamiento, poda controlada, rastrillado, barrido, recolección de desechos sólidos, orgánicos y otras acciones de mejoramiento en los principales espacios de uso común.

Asimismo, se realizan trabajos de pintura través del muralismo, para embellecer y llenar de arte todas las áreas, para crear una ciudad mural, para brindarles a los turistas nacionales e internacionales espacios con colores vibrantes, donde puedan disfrutar de la cultura y obtengan recuerdos de sus momentos inolvidables en las costas aragueñas.

Todas estas acciones son enmarcadas en la 2 Transformación, que habla de las ciudades humanas para el Buen Vivir y el desarrollo de los servicios públicos y la construcción de espacios funcionales y agradables.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Los trabajos de mejoramiento de la vialidad de las comunidades también es prioridad, con propósito de potenciar el turismo y garantizar una circulación más segura y eficiente para los conductores y visitantes, la empresa estadal Vías de Aragua a optimizado las carreteras.

Las cuadrillas especializadas han ejecutado diversas labores, entre las que destacan: demarcación vial y pintura en defensas, en la carretera que conecta al municipio Maro Briceño Iragorry con la localidad de Ocumare de la Costa de Oro.

Además, se han colocado más de 20 mil tachas reflectivas y señalización, asimismo se ha colocado mas de 100 mil toneladas de asfalto de carpeta corrida y bacheo en las carreteras Maracay-Ocumare, Ocumare-Cata,

Es importante mencionar que también se planea la adecuación de las calles principales y aledañas de los principales sectores, para facilitar el tránsito y a su vez impulsar y potenciar el sector turístico, al mejorar el acceso a las paradisíacas playas de la región.

RESTAURACIÓN Y DOTACIÓN DE CENTROS DE SALUD

Como parte de las acciones para fortalecer y optimizar el sector salud, a través del Plan de Abordaje Integral de las Costas de Aragua, se efectuó la dotación e inspección de los diferentes centros de salud del eje costero.

La autoridad única de Salud del estado,Yosmary Lombano, en compañía de la Lucellis Hidalgo, presidenta del Instituto Autónomo de las Costas de Aragua (Costaragua), visito los diferentes consultorios donde se hizo la entrega de insumos médicos y materiales de construcción.

Entre los insumos médicos resaltan, jeringas, medicamentos, tensiómetro, un glucómetro, un oxímetro y un nebulizador, elementos esenciales y necesarios en la comunidad.

Mientras que entre los implementos destacan, lámparas, pinturas de caucho y aceite, brochas entre otros, importantes materiales de obra que servirán para la adecuación de los espacios, embellecimiento de las infraestructuras internas e externas.

OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

La secretaria de servicios públicos, liderada por Rodolfo Ramírez, realizó un despliegue permanente en las costas aragüeñas, con la ejecución de trabajos para la optimización de los servicios públicos para el bienestar de los ocumareños.

En un trabajo conjunto con las diferentes instituciones públicas, también se desarrollan mejoras en la red de aguas servidas, alcantarillado y surtido de agua potable a las comunidades.

Esta iniciativa viene dada, con el firme propósito de brindar servicios públicos de altos estándares de calidad para los habitantes de Ocumare de la Costa.

RECUPERACION E IMPULSÓ DEL DEPORTE

Ofrecer espacios deportivos que impulsen el desarrollo integral de los jóvenes, es prioridad para la gobernadora Joana Sánchez, por ello, el impulso del deporte en las costas avanza a pasos agigantados.

El presidente del Instituto Regional del Deporte Aragua (Irda), Carlos España junto a su equipo ha realizado diferentes acciones que fortalece las disciplinas deportivas en las costas de Aragua.

Entre las labores destacan dotación de materiales de construcción, para la rehabilitación integral de las canchas, complejos y espacios donde los ocumareños hagan vida deportiva.

Asimismo, se han ejecutado actividades que impulsan y fomentan la masificación deportiva, para que los niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar y desarrollar sus habilidades en diferentes disciplinas.

FORTALECIMIENTO DEL TURISMO, CULTURA Y GASTRONOMÍA

Dando cumplimiento al Plan de las 7T y el plan de la Aragüeñidad, que se refiere al motor el económico y al impulso de la cultura, el ejecutivo regional trabaja con el turismo y la gastronomía como punta de lanza. Se desarrollaron una serie de actividades para fomentar estas áreas para que darán crecimiento a la economía costera.

De igual forma, con diversas mesas de trabajos que se establecieron con cultores, músicos, prestadores de servicios, emprendedores, se han establecido estrategias que permiten mantener la rica herencia cultural ocumareña, el turismo en las paradisíacas playas y la deliciosa gastronomía.

Además, se ejecutan diversas labores para restaurar icónicos espacios culturales que son tesoros de la localidad.

YOLBERT ALVARADO| FOTOS CORTESÍA