Caracas se prepara para la Carrera-Caminata 5K Divina Pastora

CIUDAD MCY.- Este miércoles 14 de enero se realizará en Caracas la Carrera-Caminata 5K Divina Pastora, una actividad que busca promover la paz, la unión y la espiritualidad entre los caraqueños. El evento está dirigido a corredores, caminantes y devotos que deseen participar en un recorrido lleno de energía por el corazón de la ciudad.

La salida está programada para las 7:00 a.m, desde la avenida Urdaneta, a la altura de la Plaza Candelaria (sentido Este). El proceso de inscripción se encuentra habilitado en línea y permitirá a los interesados registrarse de manera sencilla, según lo informado por parte del Ministerio del Poder Populara para el Deporte.

El recorrido contempla cinco kilómetros con puntos de referencia y espacios de hidratación: Km 1: Av. Andrés Bello, frente a la Contraloría General. Km 2: Av. Urdaneta, esquina de Plaza España. Km 3: Esquina de Carmelitas (BCV), donde se ubicará un punto de hidratación. Km 4: Av. Oeste 9, Liceo Simón Bolívar. Km 5 / Meta: Iglesia La Divina Pastora, en la Plaza La Pastora, donde se ofrecerá hidratación y refrigerio de frutas.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a sumarse en familia y con amigos a esta jornada que combina deporte y espiritualidad, resaltando la importancia de la convivencia y la fe como motores de unión en la capital.

