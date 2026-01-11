Aragua lista para iniciar el segundo momento pedagógico del año escolar 2025-2026

La autoridad en materia educativa de la entidad indicó que los maestros están entusiamados y preparados para seguir formando al semillero de la Patria

CIUDAD MCY.- La autoridad unica de Educación del estado Aragua, Leira Suárez, anunció que las instituciones de la entidad están listas para iniciar el segundo momento pedagógico del Año Escolar 2025-2026, y que arrancará en todo el territorio nacional este lunes 12 de enero.

Suárez informó que las instituciones educativas estarán dando continuidad al proyecto del Ministerio del Poder Popular para la Educación y al Plan de la Aragüeñidad.

«Continuaremos con todos los proyectos que hemos trazado desde el Plan de la Aragüeñidad y del Ministerio del Poder Popular para la Educación, porque ya nuestros directores y maestros saben que debemos continuar fortaleciendo los 10 retos que nos ha trazado el ente rector, debemos cumplir con nuestro calendario escolar de 200 dias de clases, también vamos a seguir atendiendo el tema de las redes sociales, vamos a seguir fortaleciendo los planes de lectura en cada escuela, en cada salón, en cada aula y además garantizar grupos estables en cada escuela».

Asimismo, agregó que los maestros y maestras están listos para recibir a los estudiantes en Aragua.

«Con mucho entusiasmo vamos a recibir a nuestros niños, niñas y jóvenes del estado de Aragua y del país, porque los maestros están preparados y listos para seguir formando al semillero de la Patria».

Finalmente, la autoridad regional del sector educativo apuntó que este ejercicio educativo 2026 viene cargado de mucha conciencia patriótica.

«Desde cada salón de clase, desde cada escuela y comunidad, desplegaremos un ejercicio para el debate cargado de amor por la patria, por la familia, de paz, de mucha unión familiar. Cada escuela es un lugar de amor y de paz, por eso este lunes llamamos a nuestros estudiantes a incorporarse a sus aulas y que sean recibidos con una fiesta pedagógica desde cada escuela».

