Casa de las Américas: Agresión a Venezuela es una barbarie fascista e imperial

CIUDAD MCY.- El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, calificó de “ofensiva imperialista y fascista”, la agresión estadounidense en Venezuela. Los acontecimientos del pasado 3 de enero, que resultaron en el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, han generado el rechazo de la comunidad internacional.

Prieto indicó que con el brutal ataque contra Venezuela y el secuestro de un presidente legítimo, el gobierno de Estados Unidos ha cometido crímenes incalificables, opinó.

Además, el intelectual señaló que “se ha sentado un precedente gravísimo en términos de imposición de la ley del más fuerte y de total desprecio a las normas de convivencia civilizada entre naciones”.

Para el destacado intelectual, quien hace patente su condena desde cualquier trinchera, resulta imprescindible seguir movilizando a la opinión pública internacional para que crezca el rechazo a estos actos de barbarie.

“Es muy importante llegar con nuestros mensajes a la población norteamericana. De hecho, ha habido muchas manifestaciones en favor de Venezuela y de la liberación del presidente Maduro en distintas ciudades estadounidenses”, dijo.

Sobre los hechos recientes, añadió que han estado en contacto desde Casa de las Américas con amigos de The People’s Forum, de la comunidad latina y del ámbito universitario.

En su opinión, hay muchos jóvenes y gente antifascista en la nación norteña, los cuales se han manifestado en solidaridad con el pueblo palestino, con Venezuela, con Cuba y con los inmigrantes perseguidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Acaban de asesinar a tiros, salvajemente, a una mujer en Minneapolis, algo similar al asesinato de George Floyd, y se está generando una respuesta creciente contra todas estas

VTV | FOTO : CORTESÍA