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Consumo global de petróleo alcanzó los 105,14 millones de barriles diarios en 2025

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PorRafael Velásquez

Abr 29, 2026

CIUDAD MCY.-La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) informó que el consumo mundial de crudo alcanzó un promedio de 105,14 millones de barriles diarios (mbd) en 2025, un incremento interanual de 1,3 equivalente al 1,25 %.

En su Boletín Estadístico Anual (Bea) publicado este miércoles, la organización señaló que la demanda aumentó en todas las regiones, con mayores incrementos en Asia, especialmente China e India.

Además, Estados Unidos se mantuvo como el mayor consumidor con 24,41 mbd, seguido de China con 16,88 mbd, mientras que la demanda de los países miembros de la Opep se mantuvo estable con un aumento de 0,17 mb/d interanual.

Asimismo, el documento detalló que la capacidad mundial de refinación aumentó ligeramente en 0,05 mb/d, interanualmente, hasta alcanzar los 103,66 mb/d.

La producción global de crudo totalizó 74,85 mbd, un aumento del 3% o 2,24 mbd respecto a 2024. Más de la mitad de ese crecimiento provino de los países de la Opep y sus aliados en la alianza Opep+, que elevaron su bombeo conjunto de 40,47 mbd a 41,82 mbd.

FUENTE: AVN

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