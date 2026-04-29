Unefa celebra su 27 aniversario con la preservación de patrimonios nacionales

CIUDAD MCY.- La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa) se vistió de gala cultural para celebrar su vigésimo séptimo aniversario con la realización del foro titulado La Burriquita Tradicional: del Sombrero hasta las Alpargatas. El evento, organizado por la coordinación de Cultura bajo la gestión de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, tuvo lugar en las instalaciones de la biblioteca del núcleo Maracay, consolidándose como un espacio vital para el encuentro entre la academia y las raíces populares del estado Aragua.

Durante el encuentro, los asistentes se sumergieron en un recorrido integral por esta manifestación, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, abordando aspectos fundamentales que incluyeron su origen histórico, la complejidad de su confección artesanal, así como la riqueza rítmica y coreográfica que caracteriza a este baile emblemático. El foro se planteó como una estrategia pedagógica para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de resguardar la identidad regional a través del conocimiento directo de sus protagonistas.

Carlos Ayala, portador patrimonial del municipio Girardot, expresó su profundo agradecimiento a la casa de estudios por abrir sus puertas a los saberes ancestrales. Ayala destacó que la actividad representó una oportunidad invaluable para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, permitiéndoles conectar con la cultura popular venezolana desde el inicio de su formación profesional. La mesa técnica contó además con la participación de destacados portadores como el profesor José Luis Cortés, Nubia Graterol y Pablo Ayala, quienes aportaron su experiencia como iconos de la tradición aragüeña.

Por su parte, el profesor Pablo Ayala, subrayó que este intercambio se enmarca en una planificación estratégica orientada a la difusión y promoción de las tradiciones locales dentro del entorno universitario. El académico enfatizó que la intención primordial es fortalecer el sentido de pertenencia de los jóvenes mediante el contacto con el folclor regional, integrando el acervo cultural como parte importante de la celebración aniversaria.

El evento concluyó con una invitación abierta a toda la comunidad universitaria para continuar participando en la nutrida agenda de actividades programadas durante la semana aniversario de la institución. Con este foro, la UNEFA reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la defensa de las expresiones que definen el espíritu del pueblo venezolano.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS:REFERENCIALES