CIUDAD MCY.- Según el informe más reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Venezuela se posiciona a la vanguardia de la recuperación económica en América Latina con una proyección de crecimiento del 6,5%.

Esta cifra representa un avance real frente al resto de los países vecinos. El organismo destaca tres factores de esta recuperación:

La actividad comercial mantiene un pulso firme que no se detiene. Las áreas estratégicas de la producción nacional recuperan su vigor. Una mayor estabilidad en la economía nacional permite que los planes a futuro tengan bases más sólidas.

El informe señala que el país logra estos resultados gracias a la recuperación de sus motores productivos y a un control más estricto de los indicadores que antes afectaban el día a día.

Con este panorama, Venezuela lidera el camino hacia una estabilidad que busca traducirse en mejores oportunidades para todos los sectores de la sociedad.

Recordemos que el Banco Central de Venezuela (BCV), informó en días pasados que se proyecta un nuevo período de estabilidad cambiaria y descenso de la inflación en el país.

También dio a conocer que según cifras preliminares, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela creció en el primer trimestre de 2026, con lo que la fase de recuperación económica acumula 20 trimestres consecutivos de expansión.

FUENTE: TELESUR

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