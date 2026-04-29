Aragua impulsa plan de formación para promover la lectura

El encuentro reunió a supervisores y coordinadores de seis municipios claves para coordinar la implementación del Plan de Formación de Lectura

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer las competencias pedagógicas en la región, los trabajadores de las Divisiones de Formación Educativa y Supervisión de la Secretaría de Educación del estado Aragua, sostuvieron una enriquecedora jornada estratégica de trabajo junto a inspectores territoriales y coordinadores municipales en la Escuela Técnica de Artes Musicales «Federico Villena» a fin de promover el Plan de Formación de Lectura.

​En las mesas de trabajo participaron representantes de los municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Francisco Linares Alcántara, Lamas, Sucre y Libertador, con el propósito de estandarizar los procesos de enseñanza y asegurar que la comprensión lectora se consolide como el eje transversal del desarrollo académico y artístico de los estudiantes aragüeños.

​Durante el intercambio se establecieron orientaciones técnicas para que los docentes cuenten con herramientas didácticas renovadas. «La meta es que la lectura sea el pilar que sostenga todo el crecimiento intelectual de nuestra juventud», señalaron las autoridades educativas presentes.

Este Plan de Formación de Lectura no solo apunta al rendimiento académico, sino que busca nutrir la capacidad crítica y creativa, la gestión educativa garantiza que las políticas de formación lleguen de manera efectiva a cada institución, transformando la realidad de las aulas a través de la palabra.

​Con esta jornada, el sistema educativo regional se mantiene activo en la constante búsqueda de la excelencia, apostando por la lectura como la herramienta fundamental para el éxito y la formación integral de los futuros ciudadanos.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA