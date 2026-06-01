Avanzan trabajos de infraestructura vial en San Casimiro

La nueva calzada tendrá la capacidad de soporte y estabilidad que garantizará el seguro desplazamiento vehicular

CIUDAD MCY.- Las labores de infraestructura vial progresan en el municipio San Casimiro, especialmente en el sector La Bandera, donde se ejecutan trabajos intensificados de compactación de terreno.

La cuadrilla de la Alcaldía, con las herramientas y materiales necesarios, realiza la construcción de la nueva arteria vial que tendrá capacidad de soporte y estabilidad para una mayor seguridad vehicular.

Las labores actuales se centran en la estabilización y nivelación del suelo, proyecto que asegurará la durabilidad de la obra y va a prevenir futuros deterioros estructurales.

Con la ejecución de este proyecto, el sector La Bandera tendrá mejoras significativas en la carretera que reducirá el tráfico y garantizará un seguro desplazamiento vehicular y peatonal.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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