Ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, desmiente que escombros de La Guaira se lancen al mar

CIUDAD MCY.- Durante una fiscalización a la zona donde se procesan parte de los escombros que dejaron los terremotos del 24 de junio, el ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, reiteró que es falsa la información que aseguraba que se estaban lanzando al mar.

Entrevistado por el viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional, Alberto Alvarado, el ministro destacó: “No hay nada más lejos de la realidad, de la política de nuestro Estado venezolano”.

Recordó que en el país, “58% del territorio nacional está protegido ambientalmente”, bajo figuras como los Parques Nacionales, Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), Monumentos Naturales, Zonas Protectoras, Reservas Forestales y de Fauna Silvestre, entre otras.

Venezuela, agregó el ministro Rodríguez, posee “una gran cultura de conservación”, de allí que resulta imposible vincular esa falsa matriz de opinión con el Decreto de Emergencia emitido por el Gobierno Nacional que, “dicho sea de paso, no exime el cumplimiento de las leyes del país en el área ambiental ¡En ningún momento!”.

FUENTE: LA IGUANA TV

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