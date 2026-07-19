Puerto de Guanta recibió equipos especializados para la perforación petrolera

La operación incluyó el desembarco de 271 piezas de carga con componentes para la perforación de petróleo, con un peso de 2.147,95 toneladas

CIUDAD MCY.-El buque MV. BBC RIO, procedente de Brasil, atracó en el puesto de atraque 5 del Puerto de Guanta para realizar la descarga de equipos especializados para la perforación petrolera. Las maniobras se ejecutaron en la terminal portuaria para el traslado de los elementos recibidos.

La operación incluyó el desembarco de 271 piezas de carga con componentes para la perforación de petróleo, con un peso de 2.147,95 toneladas. Asimismo, se recibió un contenedor de 40 pies con 17,70 toneladas de insumos para el sector energético.

A través de una nota de prensa, el Ministerio para el Transporte informó que Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) coordinó la recepción de los equipos para atender los requerimientos de la industria.

En el muelle también se realizaron labores en la embarcación EA TITICACA, donde se procesó la descarga de 275 contenedores con mercancía y el despacho de 328 equipos para exportación, manteniendo el movimiento de comercio exterior en la terminal.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA