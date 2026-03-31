Alcalde Bravo presentó informe de Memoria y Cuenta ante autoridades municipales de FLA    

La entrega formal se realizó ante el Ilustre Concejo Municipal de Francisco Linares Alcántara y ante ente Contralor de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- En el marco del cumplimiento con lo establecido en la Ley del Poder Público Municipal, este martes el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, realizó la entrega formal de la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2025, ante el Ilustre Concejo Municipal de Francisco Linares Alcántara.

El acto protocolar contó con la presencia de los representantes del Poder Popular, la Contraloría Municipal, institución que recibió de manos del burgomaestre los libros que detallan la inversión y logros alcanzados durante el periodo de gestión de 2026.

Durante su intervención, Bravo destacó que, desde que asumió el cargo hace ocho meses, su administración se ha concentrado en la reestructuración de la dinámica gubernamental para alinearla con las directrices nacionales y regionales.

«Hemos adaptado el gobierno al Plan de las 7 transformaciones del Presidente Nicolás Maduro, y al Plan de la Aragüeñidad, de la Gobernadora Joana Sánchez por una ciudad más humana», expresó Bravo a través de sus redes sociales @victorbravopsuv.

Bravo mantiene la mirada puesta en el futuro, asegurando que este año 2026 ha iniciado con una agenda de trabajos intensificados. También enfatizó que la clave del éxito para este nuevo periodo radica en la unión de las 12 comunas.

«Seguimos impulsando acciones que transforman nuestro territorio y, junto a las 12 comunas. ¡LO VAMOS A LOGRAR!» Manifestó Bravo.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA