Alcalde Suárez presentó Memoria y Cuenta 2025 en gestión de MBI

“Mario Briceño Iragorry, con todo el respaldo de nuestra gobernadora Joana Sánchez, continuará viendo el nuevo amanecer que merece nuestra gente”, afirmó el burgomaestre

CIUDAD MCY.- En cumplimiento con la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Bruyerby Suárez, realizó la entrega formal de los Libros de Memoria y Cuenta correspondientes al ejercicio económico y financiero 2025, acto que se llevó a cabo la noche de este sábado ante el Concejo Municipal en pleno y la Contraloría Municipal, garantizando la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

A través de su cuenta en la plataforma digital Instagram, Suarez destacó que este logro es fruto del trabajo articulado con el ejecutivo regional, “Mario Briceño Iragorry, con todo el respaldo de nuestra gobernadora Joana Sánchez, continuará viendo el nuevo amanecer que merece nuestra gente”, afirmó, al mismo tiempo que resaltaba el compromiso de mantener el ritmo de crecimiento, en la jurisdicción durante el nuevo periodo fiscal.

Durante la presentación, resaltó que estos ocho años de gestión se ha alineado con las directrices nacionales de las Siete Transformaciones (7T) y el Plan de la Aragüeñidad; marcos estratégicos que han permitido orientar las políticas públicas hacia el beneficio directo de la población, priorizando la ejecución de obras y servicios que responden a las necesidades reales de las comunidades organizadas.

Finalmente, el burgomaestre hizo un balance positivo de su primer periodo de gestión, enfatizando el bienestar alcanzado en sectores emblemáticos como El Limón y Caña de Azúcar.

Suárez reafirmó que su administración seguirá enfocada en consolidar la protección social y el desarrollo urbano, manteniendo la eficiencia como pilar fundamental para elevar la calidad de vida de todos los mariobricenses.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CORTESÍA