Alcalde Julio Melo encabezó Misa de Aguinaldos y encendido del Pesebre en Urdaneta

CIUDAD MCY.- En un ambiente de júbilo y profunda devoción cristiana, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, acompañó a las familias de la jurisdicción en la tradicional Misa de Aguinaldos, evento que marcó el fortalecimiento de las costumbres decembrinas y la unión espiritual del pueblo urdanetense.

​La actividad, que contó con el acompañamiento de autoridades locales y una masiva asistencia de la comunidad, sirvió de escenario para la presentación del Pesebre municipal, considerado un símbolo vivo de la fe y la identidad de la zona sur de Aragua.

Durante el encuentro, los cánticos de parrandas y aguinaldos recordaron la importancia de mantener vigentes las raíces que definen la Navidad venezolana.

Al respecto, el Mandatario municipal destacó que estos encuentros no solo celebran una fecha, sino que consolidan el tejido social de la entidad.

“En Urdaneta la tradición se mantiene firme. Aquí seguimos, construyendo juntos un futuro de unión, esperanza y paz”, afirmó Melo, recalcando que su gestión continúa trabajando de la mano con el poder popular.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión y al encuentro familiar, enfatizando que el nacimiento del Niño Jesús es el motor que impulsa la voluntad de trabajo en el municipio.

​Para finalizar, el Alcalde envió un caluroso saludo a cada sector de la jurisdicción, desde la capital hasta las zonas rurales: “Deseo en esta Navidad que la alegría, la unión y el amor iluminen cada hogar de nuestro municipio. ¡Felices fiestas para todos!”.

