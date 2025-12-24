Embellecimiento y adecuación redefinen el entorno del HCM

Con trabajos de rehabilitación, ornato y adecuación de infraestructura, el Gobierno Bolivariano de Aragua demuestra su compromiso con la transformación del principal centro asistencial del estado

CIUDAD MCY.- Con una intervención integral en áreas externas e internas, el Hospital Central de Maracay (HCM) registra avances visibles en su proceso de embellecimiento y rehabilitación.

Las labores forman parte del compromiso asumido por el Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA) con el sistema público de salud de la entidad, bajo la conducción de la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, y se desarrollan con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura del principal centro asistencial del estado.

A través de una reciente publicación, la máxima Autoridad regional destacó que los trabajos avanzan con el respaldo del Ejecutivo nacional, con miras a la pronta entrega de un centro hospitalario renovado al pueblo aragüeño, en articulación con el equipo de la corporación “Juntos Todo es Posible”.

En este sentido, en el material difundido se evidencian los progresos alcanzados en distintos espacios del establecimiento de salud, donde se ejecutan trabajos de demarcación vial con líneas continuas y discontinuas, pintura de brocales, elaboración de murales, adecuación de áreas internas, intervención de caminerías, pintura y reconstrucción de paredes, así como labores de ornato general.

Estas acciones están orientadas a optimizar la funcionalidad de las instalaciones, fortalecer el entorno hospitalario y dignificar los espacios destinados a la atención de pacientes, familiares y personal de salud, contribuyendo a una prestación del servicio más adecuada.

Con el avance sostenido de estas labores, el Gobierno Regional reafirma su compromiso en la consolidación de espacios de salud humanizados y funcionales, alineados con las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sistema sanitario en la entidad.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA