Continúa recuperación de espacios urbanos en San Pedro Alejandrino

Dic 24, 2025

 

La acción se desarrolla con el despliegue de cuadrillas municipales y se articula con las políticas de transformación urbana impulsadas desde el Gobierno Nacional y Regional

CIUDAD MCY.-La atención a los espacios urbanos sigue marcando la agenda de gestión local, con el progreso de los trabajos de rehabilitación de la caminería en San Pedro Alejandrino, orientados a mejorar el tránsito y la seguridad de la comunidad.

En este sector del municipio Girardot, cuadrillas de la alcaldía mantienen activo el proceso de intervención, ejecutando labores de fliso que permiten avanzar en la recuperación de una infraestructura clave para la movilidad diaria de sus habitantes.

La acción forma parte de una planificación municipal enfocada en optimizar las condiciones de circulación peatonal, reduciendo riesgos y fortaleciendo el ordenamiento del espacio urbano, en atención a las necesidades de la comunidad.

Esta intervención se inscribe en el Plan de las 7 Transformaciones (7T) promovido por el presidente Nicolás Maduro, y se articula en el Plan Derecho a la Ciudad, respaldado en el estado Aragua por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez.

De esta manera, la gestión local ratifica su compromiso con la recuperación progresiva de la vialidad y la dignificación de los espacios comunitarios, avanzando hacia un municipio más seguro, accesible y funcional para todos.

