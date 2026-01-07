Alcalde Julio Melo: “Este 2026 será el año de la masificación deportiva”

CIUDAD MCY.- En un ambiente de fe y compromiso patrio, el alcalde del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, Julio Melo, acompañó a la comunidad deportiva local en la tradicional Misa del Deporte, celebrada en la Iglesia Inmaculada Concepción de Barbacoas.

Durante la emotiva eucaristía, la máxima autoridad municipal, junto a atletas de diversas disciplinas, entrenadores y glorias deportivas, elevó oraciones por la salud y el éxito de quienes representan el orgullo de la jurisdicción.

«El deporte es más que disciplina y esfuerzo; es unión, salud y esperanza para nuestro municipio Rafael Guillermo Urdaneta», expresó el mandatario local al tiempo que destacara que los triunfos alcanzados en las canchas y estadios fueron el resultado de un engranaje que involucra a la familia y la espiritualidad.

Acotó que, la ceremonia sirvió de marco para reconocer el esfuerzo de quienes hacen de la actividad física un estilo de vida y un ejemplo de superación constante.

«Con fe y compromiso, reconocimos a quienes inspiran con su ejemplo y recordamos que todo logro deportivo refleja también la fuerza espiritual y el trabajo colectivo que nos impulsa hacia adelante», enfatizó.

PROYECCIONES PARA EL 2026

Con miras al nuevo ciclo anual, el Burgomaestre anunció una agenda ambiciosa para el sector, asegurando que su gestión redoblará esfuerzos para garantizar espacios dignos y apoyo integral a los jóvenes talentos.

«Este 2026 será un año de más deporte, porque Urdaneta avanza en la masificación», aseguró Melo, reafirmando que la inversión en el deporte seguirá siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y la paz en el municipio.

La actividad concluyó con el compromiso de las autoridades y los clubes deportivos de seguir trabajando de la mano para llevar el nombre de Barbacoas y de todo el municipio Urdaneta a lo más alto de los podios regionales y nacionales durante el presente año.

