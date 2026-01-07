Pedalistas se alistan para dar acción a la Vuelta al Táchira 2026

CIUDAD MCY.- A dos días para el inicio de la Vuelta al Táchira 2026, varios equipos y figuras tanto nacionales como internacionales han confirmado su participación en el evento que reunirá a más de 120 ciclistas.

Los equipos y ciclistas dicen presente: Pío Rico Cycling Team (Bolivia), con los colombianos Juan Esteban Guerrero y Jorge Castiblanco; junto a Eduardo Moyata, José Manuel Aramayo, Ángel Jesús Hoyos y Kenny Ferrufino.

Por el Arenas Tlax-Mex (México) estarán participando los colombianos Miguel Flórez y Diego Soracá, acompañados por Gabriel Ramírez, Marcos Alejandro Orozco, Miguel Arroyo y Ricardo Ramírez.

Mientras que el Team GW Erco Shimano (Colombia) es uno de los más fuertes del continente, aunque su nómina exacta suele confirmarse días antes de la partida; mientras que el Team Gesprom Evolution es el segundo equipo colombiano ratificado.

También la selección nacional de ciclismo de Cuba ratificó su asistencia, reseña medios deportivos nacionales.

VENEZOLANOS A LA CARGA

En cuanto a los anfitriones, los mejores competidores del país darán lo mejor liderados por el tricampeón Roniel Campos. Igualmente estarán participando los pedalistas criollos Luis Mora, Yonder Godoy, Pedro Sequera, Juan Ruiz y Luis Pinto por la Gobernación de Trujillo.

Asimismo, el Team Fina Arroz-Banca Amiga estará integrado por Jorge Abreu, Luis Antonio Gómez, Jesús Miguel Goyo y Nelson Pérez.

La competencia en su 61.ª edición se desarrollará del 9 al 18 de enero, y tendrá un recorrido de 10 etapas que comprenden 1.500 kilómetros entre los estados Táchira, Barinas y Mérida.

La Vuelta al Táchira 2026 rendirá homenaje a la biodiversidad de los Andes venezolanos, con la especie de oso frontino como mascota oficial.

CIUDAD CCS | FOTOS : CORTESÍA