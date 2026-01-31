Alcalde Rafael Morales supervisó avances de obra en Tapa Tapa

Se trata de una obra de envergadura para el disfruta y sano esparcimiento de los ciudadanos

CIUDAD MCY .- El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, realizó una inspección a las obras de recuperación y adecuación de espacios públicos en la entrada del Peaje de Tapa Tapa, uno de los puntos de acceso más estratégicos de la Gran Maracay.

Durante el recorrido, el mandatario local destacó que este proyecto busca consolidar el concepto de una «ciudad más humana», 2T del Plan de la Patria que impulsa el Gobierno nacional, ofreciendo áreas modernas para el sano esparcimiento y la recreación de los maracayeros.

Morales enfatizó que los trabajos no solo benefician a quienes transitan por esta arteria vial, sino que impactan directamente en el bienestar de las comunidades aledañas, mencionando sectores como 23 de Enero, La Coromoto, San Vicente y El Recurso, cuyos residentes ahora contarán con un espacio renovado para el encuentro.

La máxima autoridad municipal calificó de «maravilloso» el progreso de la obra, la cual incluye la instalación de mobiliario deportivo y áreas de esparcimiento.

El líder municipal agradeció el apoyo interinstitucional para la ejecución de estas mejoras, haciendo especial mención al trabajo articulado con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, así como al respaldo del Gobierno nacional.

