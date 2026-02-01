Alcalde Brullerby Suárez impulsa el Plan “MBI Recicla Educativo»

En un trabajo articulado junto al Poder Popular y escuelas de Mario Briceño Iragorry esta iniciativa impulsará la conciencia de reciclaje en toda la localidad

CIUDAD MCY.-En un despliegue articulado entre el Gobierno municipal y el sector educativo, el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, encabezó una importante videoconferencia desde la UEN Eduardo Assef Raidi, ubicada en el sector 3 de Caña de Azúcar, para dar orientaciones precisas sobre el lanzamiento del Plan «MBI Recicla Educativo».

Durante la conexión, que contó con la participación de directivos, voceros estudiantiles, personal administrativo, obrero y representantes de los circuitos comunales, el mandatario municipal enfatizó que este programa busca convertir a las escuelas en epicentros de la cultura del reciclaje y la preservación ambiental.

“El objetivo es claro: educar a través de la práctica. Estamos integrando a nuestras instituciones educativas con el Poder Popular para consolidar un sistema de recolección selectiva que no solo ayude al ambiente, sino que genere conciencia en cada familia de nuestro municipio”, destacó el alcalde Suárez durante su intervención.

DIRECTRICES Y ACCIÓN COMUNAL

El alcalde orientó la conformación de brigadas ambientales en cada centro educativo y la activación de los voceros de las comunas para garantizar el éxito del plan. La estrategia contempla que el material reciclado en los planteles sea procesado de manera eficiente, involucrando a todos los actores de la vida escolar en la clasificación de residuos desde la raíz.

La máxima autoridad local felicitó la disposición de los voceros estudiantiles y del personal obrero, quienes serán piezas fundamentales en la operatividad de este plan que coloca a Mario Briceño Iragorry como vanguardia en políticas ecosocialistas dentro del estado Aragua.

