Avenida Universidad recibe abordaje vial de alto impacto

Más de 130 toneladas de asfalto y labores de señalización ordenan el tránsito y mejoran las condiciones de circulación en una de las principales arterias de Mario Briceño Iragorry

CIUDAD MCY .- La movilidad cotidiana de miles de conductores y peatones en la avenida Universidad es atendida mediante un plan integral de bacheo y señalización que se desarrolla en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI).

La intervención es ejecutada por el equipo de la alcaldía de la jurisdicción, en articulación con organismos regionales, como parte de las acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial y a la optimización de la seguridad en esta importante arteria urbana.

Los trabajos contemplan la aplicación de asfalto caliente en puntos críticos de la vía, así como la renovación de la señalética y la demarcación vial, con atención prioritaria en la Avenida Caracas y el sector Niño Jesús, zonas de alto flujo vehicular y peatonal.

Es importante mencionar que el despliegue operativo contó con la presencia del secretario para la Optimización de los Servicios Públicos del Gobierno de Aragua, Rodolfo Ramírez, el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo y el alcalde de la jurisdicción Brullerby Suárez, quienes acompañaron el desarrollo de los trabajos.

Estas acciones se enmarcan en las políticas impulsadas por el presidente, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y cuentan con el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, reafirmando el compromiso de los distintos niveles de gobierno con el fortalecimiento progresivo de los servicios públicos y la infraestructura vial en la jurisdicción.

En total, la jornada de recuperación vial comprende la colocación de más de 130 toneladas de asfalto, lo que permite corregir el deterioro de la calzada, mejorar las condiciones de circulación y contribuir a un tránsito más ordenado y seguro para quienes transitan diariamente por la Avenida Universidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA