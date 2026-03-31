Inatur impartió talleres de formación de Promotores Turísticos en Ribas

Dirigido por el personal del Instituto Nacional de Turismo, se abarcaron temas en promoción turística, atención al usuario, manejos de reclamos y relaciones interpersonales, además de geografía turística

CIUDAD MCY .- Desde los espacios de CINCATESA (Centro Industrial y de Capacitación Técnica Socialista del Estado Aragua), en el municipio José Félix Ribas, dirigido por personal de INATUR (Instituto Nacional de Turismo) Dirigido a los promotores de diferentes organismos que hacen vida en el municipio y están vinculados directamente con la rama del turismo en el ayuntamiento.

La actividad, estuvo bajo la organización de la Coordinación de Turismo de la Alcaldía de Ribas, al frente de Evelys Lugo, quién explicó que en este primer módulo abarcaron temas como: Promoción Turística; atención al usuario, manejos de quejas y reclamos y relaciones interpersonales, además de geografía turística.

Es de mencionar, que la formación estuvo a cargo de Andrea Wanque del equipo de capacitación de INATUR, Yirvis Vázquez Coordinador de Promoción de INATUR y Celenia Lobo Coordinadora de Capacitación de INATUR.

La formación se realizó durante varios días, con la intención de formar a los hombres y mujeres que directamente están trabajando con el turismo en el municipio, acogiendo las diferentes instituciones u organismos que interactúan en el área.

Esta acción es posible gracias a las orientaciones del Alcalde Juan Carlos Sánchez, en su afán de fortalecer e impulsar el turismo local, contando con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez.

PRENSA RIBAS

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