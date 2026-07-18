Alcaldía de Bolívar mantiene despliegue de equipo técnico multidisciplinario

CIUDAD MCY.-Ante el doblete sísmico registrado en el país, la alcaldesa del municipio Bolívar, Marisol Rodríguez, siguiendo instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez mantiene activo un equipo multidisciplinario encargado de evaluar la integridad estructural de las viviendas, cumpliendo con los protocolos establecidos por la Comisión Presidencial de Habitabilidad, Vivienda y Estructura.

El despliegue tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias sanmateanas, mediante inspecciones técnicas rigurosas que permitan determinar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles afectados por los movimientos telúricos.

RESULTADOS DEL DESPLIEGUE

Hasta la fecha, el equipo de especialistas ha inspeccionado un total de 134 viviendas, aplicando el protocolo del «Semáforo de Habitabilidad».

Los resultados reportados por las autoridades son los siguientes:

Color Rojo (Alto Riesgo): 16 viviendas.

Color Amarillo (Atención requerida): 14 viviendas.

Color Verde (Sin afectaciones estructurales): 94 viviendas.

La alcaldesa Marisol Rodríguez informó que, ante las viviendas clasificadas en nivel «Rojo», el Gobierno municipal trabaja en el diseño de un plan de acción estratégico y de respuesta inmediata.

Esta hoja de ruta busca brindar soluciones habitacionales y de protección a las familias que requieren atención prioritaria y urgente ante la vulnerabilidad detectada.

“Nuestra prioridad es la vida y la seguridad de cada familia en San Mateo. Estamos trabajando sin descanso, articulando con los entes nacionales, para atender a quienes han sufrido mayores daños en sus hogares. No están solos, estamos diseñando las medidas necesarias para garantizarles una respuesta efectiva”, enfatizó la mandataria local.

El equipo multidisciplinario continuará con el cronograma de inspecciones en los distintos sectores del municipio para completar el censo de daños y asegurar que cada caso sea atendido bajo los lineamientos de la Comisión Presidencial.

PRENSA ALCALDIA DE BOLÍVAR

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