Instalan Comités de Alimentación en campamentos transitorios de Tovar

CIUDAD MCY.-Con el fin de fortalecer la organización comunitaria y la atención integral a las familias afectadas por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio, los Comités de Alimentación quedaron instalados en los siete campamentos transitorios habilitados en el municipio Tovar.

Gracias al trabajo articulado entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, el despliegue contó con la participación de representantes del Estado Mayor de Alimentación, integrado por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, PDVAL, Mercal, Fundaproal, la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (Cenae), el Instituto Nacional de Nutrición (INN), Sunagro, la Productora de Alimentos Aragua, además de los equipos de alimentación del estado y del municipio, quienes se desplegaron de manera simultánea en los campamentos de Portachuelo, Las Hernández, Las Peonías, Santa Ana, Paraulata, El Hondón y Sinifín.

El alcalde Maximiliano Suárez acompañó la jornada en el campamento transitorio de Paraulata, donde, además de la instalación del Comité de Alimentación, realizó la entrega de una silla de ruedas y pañales para adultos, brindando respuesta a requerimientos sociales priorizados por las familias que permanecen en este espacio de resguardo.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano continúa consolidando mecanismos de organización y atención permanente para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias tovareñas durante el proceso de recuperación.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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