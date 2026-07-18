Ocumare celebró Misa de Acción de Gracias por la reconstrucción de Venezuela

CIUDAD MCY.- Bajo la premisa de la unión en la reconstrucción de las zonas afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, en un acto de fe, devoción y arraigo cultural, el municipio Ocumare de la Costa de Oro, celebró una Misa de Acción de Gracias en honor a San Juan Bautista en la parroquia San Sebastián Mártir.

El encuentro religioso, organizado por la Secretaría de Cultura del estado Aragua, tuvo como propósito principal unir al pueblo en oración por el renacer, la bendición y la fortaleza de toda Venezuela.

Esta eucaristía formó parte de una iniciativa regional que se replicó de manera simultánea en el resto de los municipios de la entidad aragüeña, consolidándose como un espacio de profunda reflexión para fortalecer los lazos de hermandad e invitar a la ciudadanía a participar activamente en la reconstrucción del país.

La actividad en Ocumare de la Costa contó con la participación del alcalde del municipio, Wilmer Leal y el director de Cultura local, Luis Lovera, quienes acompañaron a los devotos, cultores y a al Pueblo en general en esta jornada de fe y esperanza.

Leal reafirmó el compromiso del municipio de seguir propiciando espacios que fortalezcan el espíritu colectivo y el trabajo conjunto por el bienestar de la Patria, al tiempo que agradeció a la gobernadora Joana Sánchez por el apoyo recibido para la rehabilitación de las afectaciones tras los movimientos telúricos.

El pasado 24 de junio, tras el doblete sísmico, esta zona costera del estado Aragua resultó afectada en sus viviendas, instituciones e iglesias católicas, las cuales han sido inspeccionadas por expertos en riesgo.

PRENSA ALCALDÍA DE OCUMARE DE LA COSTA DE ORO

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