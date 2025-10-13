Alexander Gamboa: De Las Tejerías a brillar en el Mundial Juvenil de Beisbol 5

El aragüeño brilló de forma sobresaliente en el torneo en el que fue elegido miembro del equipo Todos Estrellas

CUIDAD MCY.-Gracias a una actuación sobresaliente que le sirvió para colocarse dentro de los cinco mejores jugadores del mundo, el aragüeño, nativo de Las Tejerías, Alexander Gamboa, fue pieza fundamental para que Venezuela se llevara la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Beisbol 5 categoría juvenil que se disputó el pasado mes de septiembre el México.

El integrante del cuadro nacional resaltó por una bárbara ofensiva en la que cerró con un promedio de .723 de average gracias A 34 hits en 47 veces al turno, anotó 12 carreras y fletó a otros 6 compañeros.

El campocorto, que fue titular en 8 de los 9 juegos de la selección venezolana, tuvo su actuación más destacada en el segundo set de las semifinales ante China Taipei, donde se fue de 6-6, con par de anotadas y una remolcada.

Gamboa, aragüeño del sector El Tabacal de la población de Las Tejerías, gracias a su demostración en el mundial fue elegido dentro del equipo ideal del torneo.

«Tuvimos un mes de preparación muy bueno, tanto física como mentalmente. El nivel fue muy alto, mucho más de lo que esperábamos. Los equipos demostraron mucho, pero nosotros también demostramos nuestra valía», dijo.

Para Gamboa, el Mundial no se trató solo del éxito del equipo, sino también de un momento decisivo en su joven carrera. Su capacidad para embasarse con constancia y rendir bajo presión fue sobresaliente. «Es una descarga de adrenalina increíble. Me sentí increíble, con mucha confianza en mí mismo. Incluso me sorprendí a mí mismo porque suelo ir siempre con prisa. Estoy muy contento con lo que logré», admitió.

Con su desempeño destacado y reconocimiento internacional, Alexander Gamboa se ha establecido como uno de los jóvenes talentos más brillantes del Baseball5, y su historia apenas comienza.

YLAI OLMOS CASTILLO | FOTOS: CORTESÍA