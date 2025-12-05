Territorio nacional cuenta con el sistema policial más completo y avanzado

Ciudad MCY.-«Hoy por hoy puedo decir que tenemos el sistema policial y de seguridad pública más completo y avanzado de toda la historia de la Venezuela republicana y de todo el tiempo histórico de la Revolución Bolivariana», aseguró el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, mientras se dirigía a los estudiantes de la nueva sede de la Academia del Servicio de Policía, ubicada en El Junquito, Caracas.

En tal sentido, el jefe de Estado destacó que esto se debe a la fuerza policial del país, que está dispuesta a resguardar la seguridad de los ciudadanos y la del territorio nacional, para que la patria esté en paz. “Son ustedes los policías de la patria los garantes de nuestra seguridad. Gracias a ustedes estamos seguros, la patria está segura y en paz, y la orden está dada: paz, paz y paz», precisó el presidente Maduro.

Asimismo, refiriéndose a los nuevos cadetes, indicó que forman parte de la Generación Genial y del mejor sistema policial y de conciencia que pueda existir, “con profesores de alto nivel, por lo que deben enfocarse siempre en preservar el concepto de poder de la nación”, agregó.

Aunado a ello, aseveró que hay que trabajar con responsabilidad “la doctrina de Simón Bolívar para garantizar la paz y la prosperidad que hemos estado trabajando con esfuerzo propio”, puntualizó el mandatario nacional.

El mandatario nacional pudo constatar que las áreas de formación de los nuevos oficiales en la Academia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de El Junquito cuentan con tecnología de avanzada para su capacitación.

“Estamos dándole dignidad y, por sobre todas las cosas, el mejor acompañamiento y capacitación a los hombres y a las mujeres de esta importante institución policial”, manifestó el jefe de Estado. “nuestra doctrina policial no se aprende en Washington ni en Miami, se crea, se enseña y se aprende en Caracas. Venezuela, territorio libre de América, territorio Bolivariano. Es nuestra Doctrina Policial Bolivariana”.

VTV| FOTO CORTESÍA