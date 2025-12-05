Gobernadora Sánchez dirigió dos voladuras controladas en canteras de San Sebastián

La jefa del Ejecutivo regional manifestó que la explosión se realizó cumpliendo con las medidas de seguridad, en la que se logró dos voladuras controladas permitiendo así la extracción eficiente de material minero

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de consolidar un estado productivo y dinamizar la economía regional, desde el municipio San Sebastián de Los Reyes, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó la ejecución histórica de dos voladuras en la UTP “El Carmen y la UTP “Agua Viva II” para la extracción eficiente y segura de material minero.

Esta acción está enmarcada en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), coincidiendo con la 1era T “Transformación Económica”, que impulsa el presidente Nicolás Maduro para construir una economía diversificada, productiva y soberana.

En esta jornada, la Gobernadora, en compañía de Félix Romero, secretario general de Gobierno y también secretario general para la Transformación Económica; y Milagro Méndez, secretaria de Desarrollo Económico, autorizó la segunda y tercera explosión en ambas canteras para culminar el cuatrimestre del año.

Cabe resaltar que, el Gobierno regional y la empresa estadal Aragua Minas y Canteras (Aramica) marcaron con esta acción un hecho inédito en la producción minera del estado, ya que, después de tres años sin producción, por primera vez se concretan dos voladuras en una misma jornada de trabajo.

A propósito de este hecho histórico, la jefa del Ejecutivo regional mencionó que las explosiones se realizaron cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias para el caso y en la que se lograron las dos voladuras de forma controlada, permitiendo así la extracción eficiente de material minero.

Asimismo, la mandataria aragüeña agregó: “hace dos meses hicimos la instalación de esta primera transformación en este espacio, el cual contempla muchos elementos para la agroindustria y la construcción”.

Por medio de esta voladura se logrará la extracción de piedra picada, polvillo, arrocillo, arena lavada, gravilla, granzón, arena cernida, arcilla, carbonato de calcio, caliza bruta, entre otros importantes minerales, ideales para la construcción de obras en la región.

Finalmente, Sánchez indicó que el próximo semestre del 2026 están garantizados todos los agregados. “Así que estamos a la venta en Aragua Minas y Canteras. Agradezco al presidente Nicolás Maduro por impulsar el sector productivo de Aragua”, expresó la mandataria aragüeña.

