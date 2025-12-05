Aragua abandero su delegación rumbo a los III Juegos Comunales 2025

195 atletas representarán a la entidad aragüeña en 20 disciplinas deportivas, en el marco de una competencia que busca fortalecer la formación integral, la disciplina y el alto rendimiento desde los circuitos comunales y comunas

CIUDAD MCY.-En un emotivo y significativo encuentro lleno de alegría y fervor deportivo, celebrado desde la Plaza del Estudiante del municipio Girardot, el estado Aragua alzó su pabellón rumbo a los III Juegos Comunales 2025, a celebrarse el 07 hasta el 17 de diciembre en los estados Táchira, Mérida y Trujillo.

El abanderamiento que da inicio al camino de la delegación aragüeña en la competencia nacional, lo encabezó la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto el presidente del Instituto Regional del Deporte (Irda), Carlos España; el secretario de la Juventud y Deporte, Manuel López.

Ademas del alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, quienes acompañaron a la delegación que esta conformada por 285 personas, entre ellos 195 atletas.

La gobernadora Joana Sánchez entregó el estandarte aragüeño a la velocista Luisberlis Rivas y al representante de gimnasta Aram Amaro, quienes serán los encargados de portar el pabellón de la entidad en el desfile inaugural de la justa deportiva nacional.

En el marco del acto, la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, enfatizó que los atletas cuentan con todo lo necesario para conquistar los primeros lugares del campeonato en los Andes venezolanos.

«Cabe resaltar que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo extraordinario para que tengamos nuestra uniformidad, nuestro calzado, nuestros implementos deportivos y hoy los niños de las diferentes comunas se van muy contentos»

ALTA PARTICIPACIÓN COMUNAL

En la actividad la mandataria regional también mostró su emoción por la éxitosa fase de clasificación rumbo a los juegos comunales, donde hubo una gran participación por parte de los jóvenes desde sus comunidades.

» En el estado de Aragua contamos con 191 circuitos comunales, de los cuales en 155 se dio esta gran tarea, se dio este gran espacio deportivo comunal. Hoy queremos recalcar que más de 3.676 niños participaron, extraordinario, fue el movimiento en más de 20 disciplinas, en un proceso de clasificación donde al día de hoy estamos haciendo el abanderamiento»

La gobernadora Sánchez también agradeció al Ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, por su apoyo constante con el deporte aragüeño.

FORMADORES DE CAMPEONES

La jefa del Ejecutivo Regional resaltó el arduo trabajo que ha venido realizando el Instituto Regional del Deporte de Aragua, en la masificación deportiva y el impulso del deporte desde todos los ámbitos.

«Sin duda alguna, el IRDA juega un papel fundamental, esto que estamos viendo el día de hoy, , nos llena de gran gozo, entendemos y sabemos el significado que tiene el hecho deportivo y hoy estos niños que llevan la bandera de nuestro Estado de Aragua, la van a colocar en los más altos del podio, salimos campeones y regresamos campeones» puntualizó.

