Alianzas estratégicas garantizarán la neutralización total de residuos hospitalarios

CIUDAD MCY.-La iniciativa estratégica establecida entre el Estado venezolano y la empresa privada permitió la puesta en marcha de dos incineradores industriales de gran escala en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía del estado La Guaira.

A través de la Dirección General de Salud Ambiental (DGSA) y la empresa privada Inyectoflama se permite dar respuesta a las directrices que emitió el Ejecutivo Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), enfocadas en la neutralización total de residuos hospitalarios.

En este sentido, el director general de Salud Ambiental, Luis González Gotta, destacó la trascendencia de este esfuerzo coordinado en las áreas operativas, el cual da cumplimiento estricto a las políticas de bioseguridad del Estado.

González Gotta precisó que el proceso abarca la destrucción segura de materiales categorizados en los tipos A, B y C, lo que asegura una calidad de vida digna y un entorno libre de riesgos sanitarios para todos los ciudadanos de la región.

FUENTE:VTV

FOTO: CORTESÍA