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Almirante Orlando Maniglia designado como Embajador de Venezuela ante la República Colombia

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PorRafael Velásquez

Mar 13, 2026

CIUDAD MCY.-Durante un encuentro bilateral entre Venezuela y Colombia, se anunció oficialmente que el Almirante en Jefe, Orlando Maniglia, ha sido designado como el nuevo Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia.

Este movimiento busca fortalecer los lazos diplomáticos y dar continuidad a la agenda de normalización de relaciones, informó este viernes la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.

La gestión de Maniglia estará enfocada en la coordinación de defensa y seguridad en la frontera. El plan incluye el intercambio de sistemas de información entre las fuerzas militares de ambas naciones para combatir grupos criminales.

La mandataria (E) destacó que el objetivo es la «coordinación inmediata, al intercambio de información permanente, al trabajo de inteligencia donde podamos intercambiarnos nuestros sistemas de inteligencia para dar combate al narcotráfico».

Finalmente, solicitó a los ministros de ambos países, presentes en el encuentro, mantener una comunicación constante para compartir datos estratégicos sobre los temas de seguridad en la frontera.

«Es un problema que tenemos como países y estamos llamados a avanzar conjuntamente las coordinaciones inmediatas, la mejor articulación en intercambio de información de inteligencia», puntualizó.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

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