Buque chino arriba a La Habana cargado con 15 mil toneladas de arroz

CIUDAD MCY.- Este sábado arribó un buque procedente de China al Puerto de La Habana, en Cuba, con 15 mil toneladas de granos de arroz. El cargamento llega en medio de la escasez de alimentos que afecta a millones de familias cubanas, en el marco del recrudecimiento del bloqueo y cerco económico contra la isla.

La entrega forma parte de un donativo de 60 mil toneladas del grano que la nación asiática envía a la Mayor de las Antillas para mitigar los efectos nocivos del bloqueo gringo. Según la información oficial, el resto arribará de forma gradual a la isla.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, informó que estas primeras 15 mil toneladas serán enviadas a todas las provincias del país. También se incluirá al municipio especial Isla de la Juventud. El reparto alcanzará a 9 millones 600 mil consumidores, precisó.

Asimismo, la autoridad cubana refirió que la recepción del cargamento representa una muestra de cooperación entre ambos Gobiernos y fortalece la unión de los pueblos frente a las adversidades.

Población y centros estatales serán beneficiados

En torno a la distribución del arroz, las autoridades cubanas indicaron que no solo se destinará a la población registrada en el sistema de distribución normada. También se prevé que una parte irá a instituciones de educación y salud.

Sin embargo, no se conocen aún los detalles de cuándo comenzará la entrega en cada territorio. Tampoco se precisó la cantidad exacta que recibirá cada consumidor.

El arroz es uno de los alimentos básicos en la dieta del pueblo cubano. Por eso, cualquier retraso en su distribución golpea de forma directa a los hogares, que no tienen como sustituir al cereal.

China refuerza su papel como aliado de La Habana

La llegada de este buque también muestra la creciente dependencia de Cuba de las importaciones y de la ayuda externa. El país no logra cubrir con producción nacional la demanda interna de alimentos.

China se mantiene como uno de los principales aliados políticos y económicos del Gobierno cubano. La donación de arroz ocurre en un momento de fuerte presión social por la falta de productos básicos.

En los últimos años, motivado al recrudecimiento del bloqueo por parte de los gobiernos norteamericanos, Cuba ha enfrentado atrasos frecuentes en la entrega de productos básicos. La falta de alimentos, combustible, los altos precios y la caída de la producción nacional han agravado la situación.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO: CORTESIA