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Proyectan exportación de gas metano a Colombia a través del gasoducto Antonio Ricaurte

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PorRafael Velásquez

Mar 13, 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en los próximos meses comenzará la exportación de gas metano hacia Colombia utilizando el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.

El plan consiste en reactivar dicha infraestructura para establecer una conexión energética directa entre los dos países. «Podamos también exportar el gas metano por tubería. Que sea el gasoducto Ricaurte que nuevamente tenga vida para interconectar gasíferamente a Venezuela y a Colombia», detalló.

Al respecto, mencionó que la reactivación de esta vía de transporte de gas es un motivo de satisfacción para los habitantes de ambos lados de la frontera. Detalló que el proyecto técnico ya se encuentra en marcha y se espera que rinda resultados en un corto periodo de tiempo.

Este avance energético es parte de un compromiso mayor para defender la soberanía territorial, que honra el legado de los libertadores de la región. «Todo el esfuerzo que estamos haciendo es para honrar a nuestro padre libertador, Simón Bolívar… para honrar y defender nuestra integridad y nuestra soberanía», sostuvo la mandataria.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

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