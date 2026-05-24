Plataforma Ciudadana de Ecuador pedirá juicio contra Daniel Noboa

CIUDAD MCY.- La denominada Plataforma Ciudadana por la Revocatoria anunció que pedirá a los legisladores de Ecuador iniciar un juicio político contra el presidente Daniel Noboa debido al caso Progen, un escándalo de corrupción en el sector eléctrico.

El abogado Washington Andrade explicó que el pedido se sustenta en la causal dos del artículo 129 de la Constitución, que contempla la posibilidad de fiscalización política por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento).

“La no atención o bloqueo a esta petición ciudadana evidenciará, sin lugar a dudas, que el único camino que nos queda para librarnos de este mal gobierno es la revocatoria del mandato”, manifestó Andrade, quien acudió al Legislativo acompañado de representantes de organizaciones sociales.

La Plataforma sostiene que existe una presunta responsabilidad política del mandatario relacionada con este caso. Además, la justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra el exministro de Energía Antonio Goncalves y otros exfuncionarios por presunto peculado en contratos eléctricos firmados con la empresa Progen Industries LLC durante la crisis energética de 2024.

De igual modo, se dictó prisión preventiva a los técnicos que denunciaron el atraco y se opusieron a comprar chatarra, pero a los altos funcionarios del gobierno los dejan libres e impunes.

“La justicia en este país está podrida. Es dura con los débiles y débil con los duros. “Los pillos que aún son ministros y forman parte del poder deben estar sonriendo a carcajadas”, puntualizó el abogado y analista político, Mauro Andino.

FUENTE: VTV

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