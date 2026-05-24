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Precipitaciones con actividad eléctrica afectarán gran parte del país

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PorLuisa Pedroza

May 24, 2026

CIUDAD MCY.- Mantos nubosos acompañados de precipitaciones con descargas eléctricas afectarán los estados Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico y el Esequibo, reseña el reporte meteorológico para las próximas horas de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicado en sus redes sociales.

El pronóstico nacional prevé nubosidad fragmentada en la mayoría del territorio junto a lloviznas dispersas en Delta Amacuro, Miranda y Zulia lo cual generará cambios climáticos desde la madrugada en gran parte de las regiones del centro y el oriente.

Además, el incremento de la cobertura nubosa durante la tarde y la noche originará chubascos intensos con actividad eléctrica en el occidente de Guárico y la zona zuliana. Asimismo, los estados Monagas, Sucre, Cojedes y la región de los Andes registrarán lluvias de intensidad leve a moderada por el desplazamiento de la humedad y la frecuencia de las precipitaciones aumentará hacia el final del día en los sectores llaneros y costeros de la geografía nacional.

La Gran Caracas presentará un cielo nublado con precipitaciones dispersas que tendrán mayor fuerza en las zonas montañosas de Miranda y el estado La Guaira. El Distrito Capital alternará periodos de nubosidad con lloviznas rápidas durante el transcurso de la tarde debido a la dinámica de los vientos locales. Estas condiciones climáticas para la capital venezolana forman parte del sistema de lluvias que recorre el centro del país este domingo.

FUENTE: EL FOCO

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Por Luisa Pedroza

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