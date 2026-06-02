AN y universidades debatieron propuestas para las Leyes del Cacao y el Café

Durante la jornada se presentaron propuestas que fortalecerán el valor de los rubros y acciones en beneficio de los productores, campesinos y campesinas

CIUDAD MCY.- Con el propósito de recibir las propuestas científicas, metodológicas y analíticas de las principales casas de estudios universitarios del país, se desarrolló la Consulta Pública de la propuesta de la Ley de Fomento y Promoción del Cacao y de la Ley de Fomento y Promoción del Café Venezolano, desde las instalaciones del Auditorio de Economía Agricola y Ciencias Sociales, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Maracay.

La jornada de debate, que reunió a científicos, agrónomos, profesores, estudiantes, productores y campesinos, se realizó en el marco del proceso legislativo para la construcción participativa del sector cacaotero y cafetalero que lleva a cabo la Asamblea Nacional (AN).

Este marco legal busca proteger, financiar y mejorar la producción y comercialización de este rubro estratégico, con el objetivo principal de eliminar barreras burocráticas, establecer mecanismos de financiamiento para el sector, y conectar directamente a los artesanos y agricultores con los planes de exportación nacional.

La actividad que contó con la participación de más 20 universidades y facultades especialistas en agronomía del país estuvo encabezada por la presidenta de Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN, diputada, America Pérez; acompañada por el diputado, Manuel Hernadez; la diputada Lisett Muñoz y la Decana de la Facultad de Agronomía de la (UCV), Aida Ortiz, entre otras autoridades legislativas del estado Aragua.

Durante la intervención de 25 voceros y voceras de los distintos gremios destacan propuestas entre las que sobresalen mayor capacitación técnica, mejoramiento genético, simplificación de trámites administrativos, apoyo para convertirse en exportadores directos, además de planes mas agroecológicos en sintonía con el cambio climático y políticas públicas que consoliden la equidad de género para las productoras y campesinas cacaoteras y cafetaleras.

GUARDIANES DEL CAFÉ Y EL CACAO

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, subrayó la importancia de estos rubros para el orgullo nacional, el mercado nacional y el internacional.

“La oportunidad que representa la industria del café y la industria del cacao para la generación de riquezas de nuestro país es una oportunidad y la ley está mirando justamente a eso. Está poniendo en el centro al productor y a la productora, al campesino y la campesina como los guardianes del café y del cacao”, afirmó Pérez.

La parlamentaria señalo que las leyes buscan atender varias aristas de estos rubros.

“También de las técnicas de producción, de las buenas prácticas para la preservación de la genética y el germoplasma de nuestro cacao y de nuestro café y todas esas especificaciones técnicas y de políticas públicas que nos van a generar una ley muy poderosa, un instrumento jurídico que protege a la industria del cacao y del café y todo su conjunto, su cadena de valor”, concluyó.

DIVERSIDAD DE PENSAMIENTOS

La diputada America Pérez explicó que a través de esta consulta publica se ha podido evidenciar una diversidad pensamientos, pero con un mismo objetivo en común.

“Es una ley que nos ha permitido mirar o tener desde cualquier punto de vista, con la opinión del campesino, el productor, la opinión del empresario, la persona o esa cadena de valor que trabaja con el café y el cacao, pero también la mirada de la academia, la mirada de la ciencia. Es decir, han sido diferentes miradas y, por supuesto, conocer las regiones donde se produce el cacao y el café, que tienen especialidades diferentes, que tienen fórmulas diferentes, que tienen sabores y aromas diferentes”, aseveró.

En otro contexto, la parlamentaria detalló los próximos pasos a seguir “Nosotros estamos a la expectativa que en la próxima sesión de nuestra Asamblea Nacional entre en segunda discusión la ley para el fomento y promoción del cacao y la ley para el fomento y promoción del café. Yo creo que en pocas horas sabremos de esta discusión y empezamos este proceso de aprobar artículo por artículo”.

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral finalizó reafirmando el compromiso del órgano legislativo con el crecimiento económico de la nación.

“La Asamblea Nacional sigue desplegada, empeñada en asumir su papel de consultor, de generador de diálogo entre todos los sectores de la sociedad venezolana para estas leyes que van a transformar sin duda alguna la economía y la vida de nuestro pueblo”, puntualizó Pérez.

YORBER ALVARADO

FOTOS : AURELIO MACHADO