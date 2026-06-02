Parque Santos Michelena recibió el encuentro Team Husky Maracay

CIUDAD MCY.- La Fundación Parques de Aragua (Fundaparques) llevó a cabo una jornada de socialización con la participación del Team Husky Maracay, donde se reunieron diversos grupos de ejemplares de esta raza. El encuentro se realizó con el propósito de continuar brindando espacios de recreación y sano esparcimiento a los animales de compañía, tal como lo orienta la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

‎‎​El evento tuvo lugar en las instalaciones del Parque Santos Michelena y contó con la participación especial de la Sección Canina de la Policía del Estado Aragua (PEA) y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), representada principalmente por el inspector jefe Oliver Montilla.

‎Durante la actividad, los funcionarios lideraron las dinámicas de familiarización de los canes y ofrecieron valiosos consejos sobre la tenencia responsable de animales, orientando a los presentes sobre el cuidado y el comportamiento de los caninos en los espacios públicos.

‎‎​Por su parte, el inspector Montilla mencionó, que los asistentes pudieron presenciar una demostración de «peluditos» entrenados en la búsqueda de sustancias psicotrópicas, así como ejercicios de obediencia básica y agilidad.

‎‎​»Agradecemos profundamente a la vocera del pueblo, Joana Sánchez, al presidente de Fundaparques, Alfonso Guerrero, y al director del Parque Santos Michelena, Jesús Mora, por esta invitación a participar de forma activa, brindando este espacio de apoyo y acompañamiento en tan maravillosa actividad», expresó.

‎‎​El Team Husky Maracay extendió una invitación a todos los propietarios de perros de esta raza a sumarse a sus próximas actividades colectivas, un espacio ideal no solo para el disfrute, sino para el correcto desarrollo social de las mascotas.

‎‎​Desde Fundaparques se invita a la colectividad a recordar que las puertas del Parque Santos Michelena están abiertas para todos los movimientos que deseen hacer vida en sus instalaciones de forma responsable, reiterando la importancia de respetar las medidas sanitarias y de convivencia para el óptimo desarrollo de cada jornada.

PRENSA FUNDAPARQUES

FOTOS: PRENSA FUNDAPARQUES