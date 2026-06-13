CIUDAD MCY.-El año escolar 2025–2026 cerrará con dos mil 200 instituciones educativas rehabilitadas en todo el país, así lo informó el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, durante una inspección en la Unidad Educativa Nacional «Pablo Acosta Ortiz» en Caracas.

Al respecto, detalló que, de esa cifra global, mil 700 infraestructuras ya se encuentran completamente listas, mientras que otras 500 escuelas y liceos permanecen en fase de ejecución arquitectónica.

Asimismo, anunció que a este cronograma de obras se incorporarán próximamente otros 500 centros de enseñanza aprobados recientemente por la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que permitirá expandir el alcance de la atención institucional.

El titular de la cartera educativa, señaló que trabajan articuladamente con las autoridades locales y regionales en la priorización de los centros de enseñanza, a fin de optimizar el servicio educativo en todo el país.

Finalmente, enfatizó que las labores se ejecutan de forma planificada para no afectar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas de los estudiantes, recurriendo para ello al uso provisional de espacios alternos dentro de los mismos sectores comunitarios mientras culminan los trabajos de reparación mayor.

FUENTE: VTV

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