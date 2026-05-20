Aragua brilló durante Olimpiadas de Robótica y aseguró seis cupos al Nacional

El ingenio, la precisión técnica y la pasión de la juventud aragüeña hicieron vibrar los espacios del auditorio de la Escuela Integral Bolivariana Guaicamacuto, del estado La Guaira

CIUDAD MCY.- En un despliegue de talento que consolida a la región como faro del desarrollo tecnológico del país, la delegación del estado Aragua conquistó seis galardones en las Olimpiadas Regionales de Robótica Creativa 2026, asegurando su boleto directo a la gran cita nacional que se disputará en Caracas.

Esta competencia se llevó a cabo los 15 y 16 de mayo, allí la delegación aragüeña, conformada por 29 jóvenes y 10 tutores especializados, midió sus destrezas contra 93 equipos provenientes de Carabobo, Distrito Capital, Miranda, Guárico y el estado anfitrión, La Guaira.

El momento cumbre de la jornada llegó cuando el jurado pronunció el nombre de «Timotocuicas». Este equipo aragüeño se alzó con el máximo galardón al obtener el primer lugar en la categoría Innovación dentro de la Competencia Ingenio Creativo.

Su propuesta no solo demostró un dominio impecable de la ingeniería robótica, sino que planteó soluciones reales a problemas cotidianos, ganándose los aplausos unánimes del auditorio.

La cosecha de éxitos no se detuvo allí. La delegación demostró una versatilidad admirable al dominar diferentes frentes de la competencia, logrando el Cuadro de Honor y clasificación a la competencia nacional Caracas 2026.

Es de especial relevancia destacar el rol de instituciones como Fundacite Aragua, que apadrina al equipo Elektro Aventura, y el programa nacional Semilleros Científicos, cuna del equipo Capibots. Ambas iniciativas demuestran que la ciencia en Aragua no es un esfuerzo aislado, sino una política de Estado orientada a sembrar conocimiento en las mentes más jóvenes.

Este encuentro subraya el valor de la tecnología como una herramienta de soberanía e inclusión. La participación de estos 11 equipos aragüeños es el reflejo de una juventud que no se conforma con ser consumidora de tecnología, sino que ha decidido convertirse en creadora de la misma.

Cada línea de código escrita por estos estudiantes y cada engranaje ajustado bajo la tutela de sus mentores representan un paso firme hacia la Agenda Económica Bolivariana y la transformación tecnológica del país. Los tutores, con paciencia de artesanos, guiaron a los jóvenes no solo en la técnica, sino en el manejo de la frustración, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico.

DESTINO: LA GRAN CAPITAL

Con los seis cupos asegurados bajo el brazo, la delegación de Aragua ya tiene la mirada puesta en Caracas, donde se celebrarán las Olimpiadas Nacionales de Robótica Creativa 2026. El reto será mayor, pero el entusiasmo y la preparación de estos muchachos prometen dejar una huella imborrable.

Aragua no solo compitió; Aragua inspiró. La robótica creativa regional ha dejado claro que el estado cuenta con el combustible intelectual necesario para liderar la vanguardia científica del mañana.

REINA BETANCOURT

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