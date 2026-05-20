Cleba impulsa la salud pública con nueva aprobación presupuestaria

Una vez más el cuerpo de legisladores del parlamento regional, sesionó para discutir la aprobación financiera que impactarán en el ámbito social del aragüeño

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por consolidar el Sistema Público de Salud de la entidad, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó, en sesión ordinaria, un nuevo crédito adicional destinado al fortalecimiento del sector salud. Este logro marca la segunda semana consecutiva, en la que el parlamento regional da luz verde para otorgar recursos financieros parta optimizar la atención médica y hospitalaria del pueblo aragüeño.

Los fondos corresponden a la segunda transferencia de gastos de funcionamiento del mes de mayo, otorgada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud a la Corporación de la Salud (Corposalud) del Estado Aragua. La viabilidad de este presupuesto responde de manera directa a una solicitud formal remitida por la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, fundamentada en el artículo 46 de la Ley de Administración Económica, Financiera y de Control Interno del Estado Aragua, con el firme propósito de potenciar la gestión de los entes involucrados.

La presidenta del Cleba, legisladora Katiana Hernández, enfatizó la trascendencia de esta aprobación y señaló que estos recursos económicos son un aporte del Ministerio, en total concordancia con la profunda transformación de la salud pública que lidera la mandataria regional. Hernández destacó que el cuerpo legislador trabaja de forma cohesionada con el Ejecutivo nacional, regional y municipal en la dinámica de un solo gobierno, para dar cumplimiento absoluto a las metas trazadas en el Plan de la Aragüeñidad.

Asimismo, durante el desarrollo de la sesión, se avaló la lectura y aprobación de las minutas correspondientes a las sesiones número 037 y 038 de la semana anterior.

En el ámbito histórico e institucional, los legisladores también lograron el Acuerdo Número 022 para la conmemoración de los 213 años del inicio de la Campaña Admirable, liderada por el Libertador Simón Bolívar, ratificando el compromiso de la institución con el resguardo de las fechas patrias que reafirman la identidad nacional.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA CLEBA