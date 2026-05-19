Arrancó en Aragua operativo de vacunación “PAI va a la escuela”

La meta para el estado Aragua con este plan es alcanzar coberturas mayores al 95% en el esquema de inmunización de los niños y niñas menores de 5 años con la vacuna SRP

CIUDAD MCY.- Desde este pasado lunes 18 de mayo y hasta el 6 de junio de este año se desarrollará en Aragua el operativo de vacunación “Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) va a la escuela”, que tiene como objetivo la captación y vacunación de la población escolar, así como de trabajadores, padres y representantes que hagan vida dentro del sector educativo del estado.

Este es un plan nacional emanado de la vicepresidencia sectorial para la Salud, Ciencia y Ecosocialismo, a cargo de la Isabel Iturria, siguiendo lineamientos de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez y que está siendo ejecutado por el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado; a través de todas las direcciones regionales del país. El compromiso en Aragua de llevar a cabo este operativo lo asume Yosmary Lombano, autoridad única de Salud, a través de su equipo de epidemiología, dirigido por la Trina Pérez.

La meta para el estado Aragua con este plan es alcanzar coberturas mayores al 95% en el esquema de inmunización de los niños y niñas menores de 5 años con la vacuna SRP (sarampión, rubeola y parotidistis), y completar o iniciar esquemas de vacunación en la población de 1 a 59 años con la vacuna antiamarílica.

Se abordarán 1200 centros educativos, tanto públicos como privados. Para ello se trabaja en conjunto con el sector educativo de Aragua, que ya inició con el monitoreo de los esquemas de vacunación de la población escolar. Explicó Lombano que el operativo se inició en todas las escuelas del estado, haciendo énfasis en 140 planteles ubicados en seis municipios priorizados que son Libertador, Zamora, San Casimiro, San Sebastián y Camatagua.

Informó Lombano que se cuenta con un equipo de salud de más de 500 personas, que estarán desplegados por las escuelas del estado, acompañados de cerca de 2 mil estudiantes de enfermería y de medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, que contribuirán al propósito fundamental del Gobierno Nacional de proteger a la población al evitar enfermedades prevenibles por vacunas.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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