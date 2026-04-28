Aragua consolida despliegue integral del Plan Pre-Lluvias 2026

Desde el mes de enero se ha dio inicio a este Plan con la finalidad de evitar sucesos antrópicos durante el período lluvioso

CIUDAD MCY.– El Gobierno Bolivariano de Aragua, bajo la conducción de la gobernadora Joana Sánchez, ha intensificado las operaciones de mantenimiento y mitigación de riesgos en toda la geografía regional a través del Plan Pre-Lluvias 2026.

El secretario de la Segunda Transformación, Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, ofreció información detallada sobre este tema desde la alcabala del Limón, haciendo énfasis en que la prioridad es proteger a las familias aragüeñas ante la llegada adelantada del ciclo de precipitaciones. La autoridad regional estuvo acompañada del presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, la presidenta de Costas de Aragua, Lucellis Hidalgo y el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez.

Este esfuerzo institucional, que se ejecuta de manera ininterrumpida desde el pasado mes de enero, responde a una política de gestión de riesgos que busca neutralizar posibles sucesos antrópicos en la región. Ramírez subrayó que el trabajo articulado entre el nivel regional, los ministerios de Atención a las Aguas y Obras Públicas, y las diversas alcaldías, ha permitido abordar de forma estructural los cauces más críticos.

Según detalló el secretario, el enfoque es preventivo y riguroso: «Continuamos con el gran despliegue en el marco del Plan Pre Lluvias 2026. Queremos evitar y mitigar cualquier tipo de riesgo o afectaciones que puedan aparecer en estos momentos de lluvia», afirmó.

En un despliegue reciente hacia la carretera que conduce al municipio Costa de Oro, las autoridades coordinaron acciones específicas para intervenir el río Cumboto y el dique La Trilla. Ramírez explicó que en este punto estratégico se realizarán labores de ingeniería hidráulica avanzada. «Vamos a estar desplegados el tiempo que sea necesario realizando los trabajos de dragado del dique La Trilla, los trabajos de talud, rectificación de meandros, realizando talud allí, en los ríos y las quebradas». Estas tareas se suman a las ya ejecutadas en el río Aragua y las compuertas del dique Cari Cari, puntos vitales para el control hídrico del centro del país.

La estrategia no se limita únicamente a los grandes cauces, sino que abarca un saneamiento integral que involucra a entes como Fundaragua, Vías de Aragua y Costaragua. El secretario destacó que la efectividad del plan radica en su alcance multiorganizacional. «Es un solo equipo, enfocado y apegado al mandato nacional de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Todos, en el río Madre Vieja, una sola acción, para nosotros mitigar riesgo y garantizarle a todo el pueblo de Aragua la tranquilidad». Esta labor incluye la limpieza manual de sumideros y drenajes pluviales en municipios como Francisco Linares Alcántara, Revenga, Ribas y Bolívar.

Asimismo, Ramírez resaltó la importancia de las mesas de trabajo técnicas donde se evalúa permanentemente la operatividad de los sistemas de rebombeo en conjunto con Hidroven, así como el apoyo de Corpoelec Aragua en la ejecución de podas preventivas para despejar las líneas de alta tensión.

El funcionario aprovechó para enviar un mensaje de calma ante informaciones recientes sobre la crecida de caudales: «Es importante informarle al pueblo aragüeño que, gracias a las labores preventivas que se vienen realizando desde el mes de enero no hubo afectaciones de ningún tipo, ni daños materiales, ni pérdidas de ningún tipo, ni anegación ni inundación».

Finalmente, Ramínrez aseguró que el Ejecutivo Regional se mantendrá en las calles de los 18 municipios, monitoreando zonas desde el sur de la entidad, en Urdaneta y Camatagua, hasta los centros urbanos más densos. «Si hacemos los trabajos preventivos a tiempo que iniciamos desde enero, podemos evitar y garantizarle seguridad a todo el pueblo aragüeño», concluyó Ramírez, reafirmando que la gestión de la gobernadora Joana Sánchez continuará desplegada para asegurar la paz y la protección de los ciudadanos durante toda la temporada invernal.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

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