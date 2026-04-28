Presidenta (E) Delcy Rodríguez lideró encuentro con sectores sociales de Carabobo

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, participa este martes en un encuentro con diversos sectores sociales del estado Carabobo, en el marco de la Gran Peregrinación por una Venezuela sin Sanciones y en Paz.

La actividad, que tiene como escenario el Teatro Municipal de Valencia, inició con una muestra musical tradicional venezolana por parte de El Sistema, como expresión de la riqueza de la identidad colectiva y la diversidad de la región.

El encuentro se consolida como un espacio de fomento y proyección que, además de manifestar un firme rechazo al esquema de sanciones y al bloqueo, exalta la esencia pacífica del pueblo venezolano y su compromiso con la unión nacional frente a las adversidades.

UN ICONO HISTÓRICO

El Teatro Municipal de Valencia es el principal referente cultural del centro histórico de la capital carabobeña. Inaugurado en 1894, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1964 por su invaluable arquitectura y el patrimonio artístico que resguarda, destacando el plafón del techo, obra del maestro Antonio Herrera Toro.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA