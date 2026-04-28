Estudiantes de la Unerg contarán con espacios nuevos en el HCM

Tras años de espera, la nueva generación de galenos ostentará un auditorio, salas de baño y descanso, para sus actividades académicas dentro del nosocomio

CIUDAD MCY.- Los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), que hacen vida en el Hospital Central de Maracay (HCM), serán favorecidos con la adecuación de espacios para su formación y descanso.

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‎Dentro del nosocomio, las cuadrillas de la Gobernación del estado Aragua realizan una significativa remodelación, para crear un auditorio, una oficina administrativa, salas de baño y descanso, con el objetivo de ofrecer todas las comodidades a los futuros galenos.

‎Para garantizar el seguimiento de las acciones ejecutadas en este importante centro de salud, el presidente institucional de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Edinson Gutiérrez y el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, realizaron una supervisión a los trabajos de restauración, orientada a asegurar espacios dignos, funcionales y adecuados.

‎Alrededor de 400 internos serán beneficiados con esta acción, informó Elba Petit, directora general HCM, quien además señaló que, esto es parte de los compromisos adquiridos por la gobernadora Joana Sánchez en el plan de adecuación y restructuración del HCM.

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‎»Estamos observando la 2T con todo el equipo que la integra (…) esto surgió de una visita de la Gobernadora quien nos dejó esta responsabilidad», mencionó Petit.

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‎Las tareas comprenden el saneamiento y revestimiento de paredes, colocación de luminarias, climatización, instalación de piezas de baño, dotación de mobiliario, embellecimiento general, por mencionar parte de la obra.

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‎Este hecho reivindica los años de espera y otorga áreas dignas para que los profesionales de la salud tengan sitios en óptimas condiciones para el desarrollo de su faena.

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‎Es valioso resaltar que, en próximos momentos también se realizará la entrega de un espacio similar a los estudiantes de la Universidad Ciencias de la Salud (UCS), dentro del centro asistencial más importante de la región.

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‎ESTUDIANTES AGRADECIDOS

‎Al conocer este importante avance, los internos manifestaron su alegría y agradecimiento por esta dignificación.

Angelina Galindo, vocera estudiantil expresó: «enviamos a la gobernadora Joana Sánchez nuestro reconocimiento, estamos felices de contar con estos espacios».

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

‎FOTOS | CORTESÍA