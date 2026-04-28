“Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz” recorrió a Carabobo

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza este martes la llegada al estado Carabobo de la Gran Peregrinación por una Venezuela sin Sanciones y en Paz. Este evento marca el inicio de una serie de encuentros con diversos sectores sociales, con un enfoque que busca trascender las diferencias políticas.

La movilización, que recorre diversos puntos de la ciudad de Valencia, cuenta con la participación destacada de líderes locales y del gobernador de la entidad, Rafael Lacava. En los últimos días, esta caravana ha visitado los estados Sucre, Zulia, Falcón, Yaracuy, Lara y Portuguesa, como parte de una iniciativa de lucha pacífica contra el esquema de sanciones que afecta a la Nación.

El evento, que en esta ocasión arriba a una de las entidades estratégicas del centro del país, busca consolidar una convocatoria de siete días continuos. El objetivo es sumar voluntades en respaldo a la estabilidad económica, el desarrollo nacional y el bienestar integral de todos los venezolanos.

Ante las agresiones que intentan vulnerar la paz, el pueblo manifiesta a través de esta gran caravana que no existen barreras ideológicas cuando el propósito es la defensa de los intereses de la Patria.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA