Aragua entrega nuevas viviendas dignas en jornada del Obratón Diciembre 2025  

Esta actividad se desarrolló en el marco del fortalecimiento de la 4T de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones, que contempla la protección y desarrollo social de la familia venezolana, promoviendo la justicia social, la igualdad y el Buen Vivir del pueblo

CIUDAD MCY.- En el marco del Obratón Diciembre 2025, y siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se realizó un importante despliegue de entrega de viviendas en el estado Aragua, consolidando avances del modelo de Ciudades Humanas y fortaleciendo la Nueva Gobernanza Comunal del Hábitat y Vivienda.

En el municipio Francisco Linares Alcántara, específicamente en la Comuna “Realidades del Gigante Chávez”, ubicada en el sector Santa Eduviges de Santa Rita, se entregaron 96 apartamentos distribuidos en cuatro torres en el urbanismo Villa Costas de Aragua. Los hogares fueron adjudicados principalmente a familias que perdieron sus viviendas a causa de las inundaciones del Lago de Los Tacarigua. De estas 96 viviendas, 62 fueron asignadas a familias altamente vulnerables, una torre completa se destinó a familias militares, y otra a maestros, líderes y lideresas del Poder Popular.

El urbanismo incluye un Simoncito completamente nuevo, consultorio médico recién inaugurado, parque infantil y todos los servicios públicos garantizados, entre ellos: WiFi, Cantv, alumbrado y asfaltado, además de áreas de recreación y esparcimiento para niños y adultos. La entrega de estas viviendas representa un esfuerzo integral para ofrecer hogares dignos y completos, dentro de un modelo de ciudad pensado para la comunidad.

En esta entrega estuvieron presentes: el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, G/D Raúl Alfonzo Paredes; la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; y el director ministerial y presidente del Instituto de Vivienda y Hábitat Digno (VIDA), Fernando Álvarez; junto a los alcaldes de Girardot, Rafael Morales; Linares Alcántara, Víctor Bravo; y Mariño, Carlos Guzmán Venot.

El ministro Raúl Alfonzo Paredes destacó que estas entregas representan soluciones concretas para las familias más necesitadas. “Hoy consolidamos soluciones reales para las familias que más lo necesitan. Estamos entregando urbanismos completos, con servicios y espacios dignos, avanzando en la visión de Ciudades Humanas orientada por el presidente Nicolás Maduro”, indicó el ministro, quien además resaltó que el Obratón Diciembre 2025 es una demostración del compromiso del Gobierno nacional por atender de manera integral a los sectores vulnerables, garantizando hogares con infraestructura, servicios y espacios comunitarios.

Por su parte, Fernando Álvarez, director ministerial y presidente de VIDA, afirmó que cada vivienda entregada es fruto de la articulación entre instituciones y el Poder Popular, asegurando que las familias reciben hogares seguros y preparados para mejorar su calidad de vida. Se refirió a la importancia de consolidar urbanismos completos, donde la planificación contempla todos los servicios y necesidades de la comunidad, destacando que estas entregas responden a un esfuerzo conjunto entre Gobierno nacional, regional y comunal.

La gobernadora Joana Sánchez expresó su agradecimiento y subrayó el significado social de la entrega. “Gracias, Comandante, por nuestra casa bella. Desde el estado Aragua, su pueblo sigue avanzando con obras que dignifican la vida y fortalecen nuestras comunidades”, expresó.

En sus palabras, la mandataria aragüeña enfatizó que estas viviendas no solo representan un techo seguro, sino también un espacio de fortalecimiento comunitario, donde se promueve la integración y la participación de la ciudadanía en la vida de sus urbanismos.

UN HOGAR SEGURO PARA LAS FAMILIAS DE CAGUA

En el municipio Sucre, parroquia Cagua, sector Corinsa, se entregaron 40 apartamentos distribuidos en dos torres en el urbanismo Maisanta, beneficiando a familias vulnerables pertenecientes a la Asamblea Viviendo Venezolano (AVV) Maisanta 14. La entrega contó con la presencia del alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, quien destacó la importancia de estas soluciones habitacionales para mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados.

RESALTAR

Estas entregas refuerzan el compromiso del Obratón Diciembre 2025 con la culminación de obras y la garantía de viviendas dignas para las familias más vulnerables del estado Aragua, ofreciendo hogares completos y soluciones habitacionales que reflejan el modelo de Ciudades Humanas, promovido por el Ejecutivo nacional.

PRENSA VIDA | FOTOS CORTESÍA