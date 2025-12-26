Mega operativo de limpieza transforma la avenida Aragua

Durante esta jornada de trabajo se realizaron labores de rastrillado de áreas verdes, recolección de desechos sólidos, vegetales y escombros; con el firme propósito de consolidar una ciudad más urbana, ecológica y segura, facilitando la movilidad y el disfrute de los espacios comunes

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas públicas orientadas a garantizar el “Buen Vivir” y asegurar entornos saludables para la población, el Gobierno Bolivariano de Aragua ejecutó una mega jornada de mantenimiento integral en la avenida Aragua, una de las arterias viales más transitadas del municipio Girardot.

Esta acción se inscribe dentro de la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, y el Plan Derecho a la Ciudad, promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez. Ambas estrategias buscan consolidar una ciudad más urbana, ecológica y segura, facilitando la movilidad y el disfrute de los espacios comunes.

​DESPLIEGUE DE FUERZA LABORAL RECUADRO

​La jornada estuvo protagonizada por más de 120 trabajadores de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua).

Las cuadrillas abordaron esta vía estratégica, vital para el área metropolitana, debido a su alto flujo vehicular, peatonal y su cercanía a diversos urbanismos y zonas comerciales.

Entre las labores ejecutadas para la recuperación del espacio destacan: desmalezado y rastrillado de áreas verdes, recolección de desechos sólidos, vegetales y escombros, barrido profundo y remoción de sedimentos en brocales, así como limpieza preventiva de canales de aguas pluviales.

SERVICIO DEL PUEBLO

​El operativo tiene un impacto positivo inmediato en los habitantes de la Urbanización El Trébol, ubicada en la parroquia Joaquín Crespo, así como en las zonas aledañas.

Alfredo Contreras, jefe de operaciones de Fundaragua, supervisó las labores y destacó que el despliegue responde a directrices directas del Ejecutivo regional para optimizar los servicios públicos.

“Siguiendo las instrucciones de nuestra gobernadora Joana Sánchez, el equipo de Fundaragua se encuentra desplegado, son más de 120 mujeres y hombres haciendo desmalezamiento y recolección de desechos”, declaró Contreras.

​Asimismo, el funcionario enfatizó el alcance social de la jornada: “con la actividad en esta parroquia y la limpieza de este espacio, se van a beneficiar más de 12 mil familias que hacen vida en esta zona, además de los usuarios y transeúntes que día a día pasan por esta avenida”.

​HABLAN LOS VECINOS

Los habitantes de la zona se mostraron sumamente agradecidos por la recuperación y embellecimiento de la principal avenida.

Nayer Rodríguez, habitante de la zona, expresó su satisfacción por los trabajos realizados. “Estamos sumamente agradecidas con este operativo de limpieza. Gracias a esto, mejora nuestra calidad de vida y se embellecen nuestros espacios, era algo muy necesario, más en estas fechas donde todo debe lucir lindo para la comunidad”, señaló la ciudadana.

Asimismo, Indira Arjona resaltó el valor preventivo de estas labores en materia de salud pública. “Esta jornada es sumamente necesaria porque nos ayuda a prevenir enfermedades y evita la proliferación de animales dañinos. Agradecemos que se tomen estas acciones para el bienestar de todos”, aseveró.

